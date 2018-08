GALSEN221 – Boy Niang 2 reste un jeune dans l’âme, et ce malgré son rang de grand espoir de l’arène et sans aucun doute futur membre du cercle des VIP de la lutte sénégalaise. En toute modestie, il joue au babyfoot avec les enfants de quartier. Une jolie preuve que le succès et l’argent n’ont pas réussi à lui monter à la tête et qu’il est resté le même. Un véritable exemple à suivre.