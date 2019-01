Sans cité de nom, Coumba Gawlo Seck a lancé un message fort qui entre dans le cadre de la dualité des artistes. Selon la grande diva, la musique sénégalaise n’est pas un duel encore moins une guerre.

« Si on a l’habitude de faire les grandes scènes et tournées, on voit souvent des artistes occidentaux faire de grands spectacles ensemble du plus petit au plus grand. Et, c’est ça la musique », a lâché la diva dans l’émission “Tout est là” sur la 2Stv.