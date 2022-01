(Vidéo) CAN : Le roi camerounais qui a prié pour Sadio Mané a 22 femmes

Le Roi Fo negou tela Guillaume alain avec ses 22 femmes et ses cases secrètes

Baleng est un village de l’ouest Cameroun, en ‘pays’ Bamiléké, chef-lieu de la commune d’arrondissement de Bafoussam 2e, subdivision de la communauté urbaine de Bafoussam. C’est là où ou vive le Roi Fô Negou Tela Guillaume Alain.

L’histoire orale veut que les Baleng, réputés pour leur aptitude à affronter les dangers, soient les premiers bamiléké à braver le Noun, rivière à fort courant, infestée de crocodiles et d’hippopotames. En témoigne sa frontière Nord actuelle séparée par le Noun. Le fondateur du village et premier roi sa majesté Fô’o Fondoup installe la première chefferie Baleng à Ndoupé en 1541. Quelques années plus tard, pour raison de sécurité, la chefferie est transférée de Ndoupé à Famtchouet située à moins de 5 km à vol d’oiseau par son héritier Sa Majesté Fô’o Tchoungafo. Sa Majesté Fô’o Nembouet Me Negou transfère la chefferie à son actuel emplacement situé entre les grands quartiers de Baleng : Lafé, Tougang, Ndionkou et Lagoueng. Fô’o Nembouet décède le 18 août 1970, Fô’o Tela Nembot Gilbert à 20 ans lui succède. Il rend l’âme le 5 octobre 2012 des suites d’une longue maladie après 42 ans de règne. Son fils Guillaume Alain Negou Tela est désigné par Fô’o Djomo Honoré (Roi Bandjoun) comme le 21e Roi Baleng en Novembre 2012 . Celui-ci prendra officiellement le trône le 26 janvier 2013 La tradition Baleng veut qu’on offre au chef ce que l’on a de plus précieux, pour espérer ainsi un rang social plus élevé.

