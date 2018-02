Vidéo : Carlou D fait « pleurer » Mado sur le plateau de Yewouleen

GALSEN221 – Carlou D a une voix qui porte et qui touche le cœur de ses innombrables fans. Nous l’avons constaté une nouvelle fois ce matin, sur le plateau de la célèbre matinale « Yewouleen » qui passe sur la Télévision Futurs Médias (TFM). La chroniqueuse Mado, plus particulièrement, a été profondément touchée par la voix de l’artiste. Au point de « fondre en larmes » et de trouver du « réconfort » dans les bras de Mamadou Mouhamed Ndiaye. Bien entendu, Mado a voulu montrer là l’émotion que procure les chansons du « Lion D ».

