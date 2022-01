(Vidéo) Cérémonie clôture Karma Saison 2: les vérités Crues de Sanekh aux acteurs, « Sama Niary Sokhna Yii »

Sanekh a été interviewé lors d’un événement organisé par Marodi. Ce dernier a indiqué qu’il aimait les gens dignes. Il a tenu à revenir sur la valeur des comédiens. Selon lui, les artistes comédiens dévoilent les tares de la société, les faits cachés.

Concernant les artistes qui quittent Marodi, il indique que cela n’a rien d’étonnant, car dans la vie des fois même les enfants quittent la maison de leurs parents. À un moment donné, chacun prend ses décisions, mais l’essentiel c’est de le faire dans l’élégance.

Na niou am koleuré c’est important. Selon sanekh il est aussi primordial de sélectionner les artistes dans les écoles de théâtre. Malheureusement de nos jours les artistes sont sélectionnés n’importe où et n’importe comment, on sélectionne des propriétaires de salon de coiffure, de salle de sport. Or ces derniers ne sont pas passionnés par le métier, mais juste par la célébrité.

Quand on les traite de comédiens, il se renfrogne en disant qu’ils ne le sont pas et se définissent comme acteur. Don certain font des complexes.Cela montre qu’ils ne savent même pas dans quoi ils se sont embarqués.

Je m’assure toujours de m’impliquer dans des séries correctes, si je me rends compte que quelque cloche ou change de la mauvaise manière je quitte tout simplement. Je ne sors jamais quand je n’ai pas les poches pleines, car j’aime aider les gens. Quand je n’ai pas d’argent, je ne sors pas.

Concernant les divorces quand on lui a demandé les conseils qu’il donnait aux stars, il a dit que ce n’est pas son problème, ce qui a déclenché les rires de l’animatrice.

