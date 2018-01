GALSEN221 – Il s’agit d’un fait assez rare pour être souligné. Et pour cause, habituellement, ce sont les politiques qui donnent le nom de leurs enfants aux religieux, et non l’inverse. Pourtant, Serigne Ahmadou Kara Mbacké Noreyni a franchi le pas en donnant le nom d’un de ses enfants à l’actuel président de la République, Macky Sall. Concernant les raisons, le marabout déclare avoir beaucoup de respect et d’estime pour le patron de l’Alliance pour la République (Apr).

