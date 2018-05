Galsen221- Le duo père, fille Sankara Mbaye et Daba Guéweul l’histoire d’un père très proche de sa fille qui sont devenues Youtubeur à l’instar de milliers de personnes dans le monde. Bien qu’au Sénégal cette surexposition semble parfois déranger. À travers le monde cela est devenu un phénomène courant et permet aux différents youtubeurs de générer des profits considérables. Aujourd’hui, les plus grands youtubeurs sont tous simplement des multimillionnaires.

