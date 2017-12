Elle est présentée par certains comme une rivale de Youssou Ndour. Mais entre Coumba Gawlo et le Roi du Mbalakh il n’y a pas d’animosité. Et la diva l’a d’ailleurs clamé à maintes reprises. Pour preuve, l’auteur de Yomale a esquissé sur le plateau de l’émission Yewouleen des pas de danse sur la toute nouvelle chanson de You.

