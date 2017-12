Vidéo: Le cri du coeur de la mère de Omar Keïta, présumé terroriste

Le 04 février 2016, le quotidien Libération faisait le décompte des personnes arrêtées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Sénégal. Le journal avait recensé seize prévenus mais depuis lors, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. A l’heure actuelle, pas moins de 28 présumés djihadistes voire plus sont dans les liens de la détention.

C’est Makhtar Diokhané. Disciple de l’Imam Ndao et originaire de Kaolack à l’instar de celui-ci, Diokhané était en détention au Niger après son arrestation en novembre 2015 à la frontière. Il était censé venir à la rescousse d’Oumar Yaffa, d’Ibrahima Mballo et de Cheikh Ibra Bâ, alors en provenance de la forêt de Sambissa, dans le nord-est du Nigeria, pris par les forces de sécurité nigériennes. Selon Jeuneafrique.com, ces derniers devaient le retrouver au Sénégal pour la création d’une cellule de Boko Haram. Ils ont été extradés et sont actuellement en prison. De même que huit (08) autres candidats présumés au djihad arrêtés en Mauritanie au mois de février. Dans un premier temps, sept (07) d’entre eux (Lamine Coulibaly ou Abu Javar, Boubacar B. Ndiaye, Oumar Keita, Mouhamed Seck, Mamadou B. Mbaye, Alpha Ndiaye et M. Bèye) ont été rapatriés avant que le chef de la bande, Ibrahima Ndiaye dit Abu Youssouf ne connaisse le même sort six mois après, c’est-à-dire courant août 2016.

La mère d’un de ces présumés terroriste a tenu à parler au peuple Sénégalais dans cette vidéo