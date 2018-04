GALSEN221 – Entre Djiby et Bakhao, c’est bien plus qu’une affaire de groupe rap. C’est une affaire de famille. Une affaire de frères de sang. Malgré les nombreux départs qu’ils expliquent avec regret dans cet entretien, les deux membres du groupe Da Brains ont su garder la tête hors de l’eau et tirer leur épingle du jeu. Ainsi, nous apprenons pourquoi Djiby a décidé de se mettre en rap pour son jeune frère Bakhao.

Galsen221.com