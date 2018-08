Vidéo : Daba Guéweul et Sankara demandent les mangues de Pout à un américain au supermarché

GALSEN221 – Daba Guéweul et son papa Sankara Mbaye n’en finissent plus d’alimenter la toile avec leurs vidéos à caractère humoristique. Cette fois, c’est au supermarché que le père et sa fille ont décidé de jouer les « trouble-fêtes » en recherchant les mangues de Pout à travers les rayons. Mieux, ils ont demandé à un américain, employé dans le supermarché en question, qui a commencé à s’expliquer. Difficile d’imaginer qu’il trouve la réponse car, avant de connaître Pout et les mangues qui y proviennent, il faudrait déjà qu’il sache situer le Sénégal sur une carte.