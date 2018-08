Vidéo : Daba Guéweul montre sa routine matinale et raille son père

GALSEN221 – Daba Guéweul prend de plus en plus conscience de la notoriété qui est la sienne et la jeune fille compte bien l’exploiter au maximum malgré le fait qu’elle soit loin du Sénégal, car résidant aux Etats-Unis avec son père Sankara Mbaye. Pour partager un petit moment intime avec ses fans, la jeune fille a montré sa routine matinale quotidienne. Bien entendu, Daba Guéweul ne serait pas elle-même s’il n’y avait pas un petit moment de chamaillerie avec son père qui s’est invité à la fin de la vidéo.

