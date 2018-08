GALSEN221 – Nombreuses sont les personnes qui souffrent de jalousie maladive et il semble que la femme dans cette vidéo en fait partie. Depuis quelques heures, les images de cette dame détruisant une voiture font le tour de la toile. Si on se fie aux informations relayés, elle a entrepris par jalousie de saccager la voiture de son époux. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle n’y est pas allée de mainmorte.

