GALSEN221 – Les réseaux sociaux servent désormais de « making of » aux séries sénégalaises grâce aux vidéos partagés par les acteurs sur leurs comptes respectifs, principalement Snapchat. « Nafi », la nouvelle série en vogue, ne déroge pas à la règle. Et, à l’image de « Pod et Marichou » qui est un téléfilm qui mélange également jeunes et acteurs plus expérimentés, c’est une ambiance bon enfant qui règne sur le plateau de tournage.

