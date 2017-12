Vidéo: De nos jours nos femmes mettent des tenues de plus en plus osées

Faut-il être sexy pour plaire ? En tout cas au Sénégal, les jeunes filles ont tendance à s’habiller indécemment dans les soirées sénégalaises. À Dakar, à chaque soirée, une femme se fait remarquer avec une tenue vestimentaire qui frise l’indécence, voire l’insolence.

C’est le spectacle extravagant en cours dans certains milieux de la capitale sénégalaise. Ici, on essaie d’être « in » à sa manière, à l’imitation de cette dame qui a certainement suivi une tendance venue d’ailleurs. Un prétexte pour Senego de vous montrer les pires looks des femmes sénégalaises dans les soirées sénégalaises.

Du banal!