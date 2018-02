Vidéo : les débuts de Soumboulou Bathily à la télé

GALSEN221 – Comme on a l’habitude de dire : « il y a un début pour tout ». Avant de devenir cette femme à la beauté éclatante tant convoitée et adulée, Soumboulou Bathily a dû faire ses débuts sur le petit écran. Le début d’un long chemin qui l’a mené, aujourd’hui, au succès qui est le sien. Déjà, dès ses premiers rôles, on retrouvait des mimiques dont elle ne s’est pas départie. En voyant ces images, l’actrice doit certainement rendre grâce au bon Dieu qui lui a permis de réussir dans le métier qu’elle a choisi de faire.

