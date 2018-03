GALSEN221 – Le weekend dernier, Pape Diouf avait organisé dans un grand hôtel de la place la séance de son tout nouvel album « Enjoy ». L’occasion pour ses fans et autres sympathisants de se réunir et d’écouter en exclusivité le travail abattu par l’artiste qui sort son premier disque depuis quatre (4) longues années. Bien entendu, les femmes ont répondu à l’appel et, c’est peu de le dire, nous avons eu droit à un défilé de belles nymphes.

