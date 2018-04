GALSEN221 – Amina Poté s’est mariée le weekend dernier, en toute discrétion, aux Almadies. Bien entendu, ses proches et amies étaient sur les lieux. Et, nous avons eu droit à un véritable défilé de magnifiques créatures et de belles tenues, digne de la beauté et de l’élégance de la reine du jour.

Galsen221.com