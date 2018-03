Vidéo – Démission avortée de Khalifa Diakhaté : Pape Cheikh Diallo commente le « wax waxeet » du journaliste

GALSEN221 – Un peu à l’image de Samba Sine alias Kouthia, Pape Cheikh Diallo arrive à tourner en dérision toutes les situations et il réussit ainsi à faire passer la pilule de manière beaucoup plus facile. En atteste son commentaire sur le « wax waxeet » du journaliste Khalifa Diakhaté qui avait annoncé sa démission de la TFM avant de, finalement, se rétracter. L’animateur a également profité de l’émission pour renouveler son soutien au Professeur Songué Diouf et à Bouba Ndour qui sont également touchés par la polémique sur les origines des viols.

