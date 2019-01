LIMAMETTI.COM – On pouvait s’y attendre. Depuis l’annonce de sa supposée arrestation véhiculée depuis hier, Kocc vient de mettre fin aux rumeurs . L’homme le plus redouté de la toile sénégalaise fait son retour à travers une vidéo publiée sur sa chaine Youtube.

Kocc Barma annonce un retour très chaud et promet l’enfer à ses détracteurs. L’administrateur du site pour adultes qui avait décidé de prendre sa retraite refait surface pour annoncer à qui veut l’entendre qu’il n’ira plus à la retraite.

Parmi les filles ciblées et les goorguiguène et homo, figure la célèbre actrice de la série Nafi. Kocc a visiblement ciblé cette fille surement pour se venger et faire des révélations dans les jours à venir . Kocc promet aussi l’enfer à Betty l’actrice de la série Pod et Marichou dans cette vidéo. Au moment ou certains sites parlaient de son arrestation, l’homme était derrière en train de lire les commentaires de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Il va surement remuer la plaie prochainement.