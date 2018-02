GALSEN221 – Pas de repos pour Niokhite et Dany qui continue de faire des vidéos, postées via la chaîne Youtube au nom du premier. Dans ce numéro, Dany présente à Niokhite ses deux amis « blancs » et ce dernier ne trouve rien de mieux à faire que de parler en mal de son copain de toujours. Mais, grande sera sa surprise lorsqu’il se rendra compte que ses visiteurs parlent en réalité wolof.

