GALSEN221 – Comme à l’accoutumée, c’est une bonne ambiance faite de franches rigolades qui a régné au domicile des Seck. Avec, encore, Waly Seck en chef de fil, la maman Diaga s’est vue imposer un dilemme cornélien en devant choisir entre Waly et son jeune frère Seydina Alioune Seck. Ces derniers, taquins, ont voulu la faire parler et faire un choix de force. Toutefois, comme on pouvait s’y attendre, l’épouse de Thione a décidé de choisir tous les deux.

Galsen221.com