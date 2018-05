Vidéo – Diaw Diop (artiste) : “l’origine de la chanson Luthioum-Luthioum”

GALSEN221 – Diaw Diop est très vite devenu une star au Sénégal après la sortie de son single « Luthioum-Luthioum » qui a connu un franc succès auprès du public et notamment des internautes avec les membres de la page « T’es de Dakar » qui ont véritablement participé à la diffusion de la chanson via les réseaux sociaux. Dans cet entretien accordé à Vibe Tv, il parle de ses débuts, son parcours, ses projets et l’inspiration qui l’a poussé à créer « Luthioum Luthioum » qui annonce la sortie prochaine de son album.

Galsen221.com