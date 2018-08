GALSEN221 – Avec les réseaux sociaux, les fans peuvent suivre au quotidien leurs idoles qui, la plupart du temps, jouent les prolongations de leurs rôles sur le petit écran. Alors que la saison 3 de la série « Pod et Marichou » sera diffusée dès le mois de septembre, Edu Ndao et sa copine annonce la couleur. Les deux acteurs se sont offerts une petite virée qu’ils n’ont pas manqué de partager avec leurs admirateurs et admiratrices.