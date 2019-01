GALSEN221 – Depuis quelques jours, la supposée séparation entre Ibou Touré et Adja Diallo fait couler beaucoup d’encre. Et les rumeurs ont tenu bon malgré quelques tentatives pour démentir. Toutefois, il semble cette fois que les choses sont claires et que, même si brouille il y avait, l’ex-mannequin et l’ex-footballeur international sénégalais se sont remis ensemble. En effet, ce dernier a posté une vidéo de son épouse sur Instagram avec le message suivant : “Si il ya une main que j’aime tenir, un visage que j’aime regarder, et un coeur que j’aime !! C’est toi @adja_diallo26 yayou mame diarra bousso”.

