Vidéo – Djiby Sèye : « lima Serigne Ngagne wokhone bèn beuss»

GALSEN221 – En dehors de sa vie d’artiste, Alioune Mbaye travaille également chez Leuz Tv. Dans ce sens, muni de son micro, il a rencontré son collègue artiste-comédien Djiby Sèye dans les couloirs du Grand Théâtre national. Costume trois pièces et lunettes nichées au-dessus du nez, ce dernier a révélé une « prédiction » faite par le passé par Serigne Ngagne qui n’est plus à présenter dans le milieu de la comédie au Sénégal. Il est également revenu sur sa relation avec la région de Thiès et ses artistes.