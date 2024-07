Malaw Pikine, célèbre créateur de contenu sur Snapchat, connu pour partager son quotidien authentique dans le quartier de Pikine, a récemment réagi aux déclarations de Niang Kharagne Lo. Ce dernier, se proclamant le meilleur influenceur du Sénégal, a suscité une réponse forte de la part de Malaw.

Lors de son passage dans l’émission de Senbuzz avec le journaliste Tandian, Malaw a clamé son originalité et sa transparence, des qualités qu’il considère essentielles dans son travail de créateur de contenu. « Je montre la réalité de mon quartier, de mon vécu. Je ne me cache pas derrière des événements ou le succès des autres, » a-t-il affirmé.

Malaw n’a pas hésité à pointer du doigt d’autres influenceurs, les qualifiant de « diffuseurs », des personnes qui, selon lui, ne font que s’accrocher aux succès et événements des autres pour briller. « Ils ne créent rien d’authentique, ils vivent à travers les réalisations des autres, » a-t-il ajouté, soulignant ainsi sa propre approche unique et personnelle dans la création de contenu.

Cette déclaration de Malaw Pikine a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux, où ses fans et ceux de Niang Kharagne Lo ont échangé des opinions passionnées. Le débat autour de l’authenticité et de l’originalité dans le monde des influenceurs sénégalais est plus que jamais d’actualité.