Vidéo drôle : Bouba Ndour met un gros vent à Aïda Samb

GALSEN221 – Encore et toujours Bouba Ndour. Son utilisation de l’application Snapchat a permis de découvrir une toute autre facette de sa personnalité. Une facette pleine d’humour qui offre le plus souvent des vidéos gags. Alors qu’il avait partagé ces dernières heures une vidéo dans laquelle il taquinait le champion de lutte Modou Lo, le directeur des programmes s’en prend cette fois à la talentueuse artiste Aida Samb. Après qu’il lui ait demandé de chanter en son honneur, Bouba Ndour lui a lancé d’un air taquin : « yaag na soone tchi yaw té diokhoma dara » (je me suis longtemps fatigué pour toi alors que tu ne m’as rien donné, ndlr). Le tout bien entendu dans l’ambiance bon enfant qu’on lui connait.

