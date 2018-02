Vidéo drôle : Kouthia participe à sa façon au challenge « Noy Moyto sa none »

GALSEN221 – La chanson de Bass Thioung intitulée « Temps boy », avec sa danse « noy moyto sa none », fait actuellement un tabac au Sénégal, avec notamment une multitude de vidéos. La mayonnaise n’a pas tardé à prendre et le challenge de la danse n’a pas tardé à voir le jour. Artistes, youtubeurs, animateurs et même acteurs se sont mis à la mode. Le dernier en date n’est autre que le célèbre humoriste Samba Sine alias Kouthia. Toujours l’originalité qui le caractérise, celui-ci n’a en revanche pas danser. Il a plutôt révélé sa manière de faire lorsque la question « noy moyto sa none ? » lui a été posée.

