GALSEN221 – Il existe de véritables relations entre les acteurs de la série « Wiri Wiri » qui cheminent depuis de longues années ensemble. Mère et fille sur le petit écran, Binta Samb et Soumboulou Bathily s’éclatent en dehors des tournages comme on peut le voir. Se mettant dans la peau du personnage qu’elle incarne dans la série à succès, Soumboulou a demandé à sa « maman » de lui raconter une histoire drôle. Ce que cette dernière fera avec brio.

