GALSEN221 – Niokhite est depuis quelques temps très actif sur la plateforme Youtube où il publie des vidéos en duo avec Dani, qui joue comme lui dans la série de Mère Dial. Pour la Saint-Valentin, il a décidé de faire un « one man show » dans lequel il parle avec amour et passion de sa valentine. Comme on pouvait s’y attendre, le connaissant, c’est à la nourriture qu’il consacre tout son amour.

