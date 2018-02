GALSEN221 – Encore et toujours Ouzin Keita dans ses œuvres. Cette fois, sur snapchat, c’est au footballeur Mbaye Diagne qu’il s’adresse. Le nouvel attaquant de Kasimpasa en première division turque a eu droit aux compliments du chanteur et non moins humoriste qui, à sa manière, a tenu à le saluer. L’auteur de « Ramasse » se distingue davantage à travers ses gags que ses chansons qui, avec du recul, en sont également.

