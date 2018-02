Vidéo drôle : Waly Seck administre un « calmant » à son père Thione

GALSEN221 – Niang Xaragne continue de partager son quotidien à l’aide de son compte Snapchat qui est l’un des plus suivis, si ce n’est le plus suivi, sur le territoire national. Dans ce sens, il est rare qu’il reste une journée sans qu’il n’offre une séquence pleine d’humour à ses followers. Hier mercredi, il s’agit d’une scène entre Waly Seck et son père Thione. Ce dernier a demandé à son fils d’entrer dans sa voiture afin qu’ils partent, mais celui-ci à décliner de manière « diplomatique » la proposition de son père en lui administrant un « calmant », comme disent les jeunes. En effet, il lui a rétorqué qu’il arrive juste derrière.

