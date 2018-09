GALSEN221 – Dudu fait des vidéos est à nouveau très actif sur la toile et le Youtubeur ne cesse de multiplier les vidéos ces derniers temps. Cette fois, il se met dans la peau d’une personne qui bégaie et qui se retrouve devant une jolie jeune demoiselle pour le moins intéressée. Malheureusement, et comme bien souvent, les choses finiront mal pour lui, la fille décidant de s’en aller après s’être rendue compte qu’il mettait une plombe à lui dire « ça va ».