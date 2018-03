Vidéo – Dudu parle de ses ambitions: “je ne veux pas m’en arrêter là”

GALSEN221 – Dudu est incontestablement l’un des hommes les plus influents sur les réseaux au Sénégal. Humoriste et Youtubeur, il a su se frayer un passage dans le monde du cinéma sénégalais avec une participation très remarquée dans la série à succès “Pod et Marichou”. Non content, celui qui a dignement représenté le Sénégal au “Parlement du rire” décline ses ambitions au cours de cet entretien et dévoile ses ambitions. Il parle également de son art, de sa pseudo carrière musicale et de l’impact que son expérience télévisée a eu sur sa carrière.

