Vidéo : le duo de haut niveau entre Pape Diouf et Jimmy Mbaye

GALSEN221 – Youssou Ndour et Jimmy Mbaye, Waly Seck et Jimmy Mbaye, Pape Diouf et Jimmy Mbaye. Les noms des artistes changent mais le virtuose reste le même : Jimmy Mbaye. Ce dernier, accompagnant Pape Diouf lors de sa soirée au Saraba Night la nuit dernière, a une nouvelle fois montré sa grande forme, alors qu’il ne cesse d’épater les mélomanes ces derniers temps. Le duo entre le guitariste et l’artiste « Prince Arts » aura été un bonheur pour les oreilles des personnes qui ont eu la chance d’y assister.

