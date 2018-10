GALSEN221 – Bougane Guèye Dani s’est vu interroger sur la propagande faite par ses médias, à savoir Zik FM ou encore Sen Tv, quant à son mouvement « Gueum sa bopp », alors qu’il ambitionne de participer à l’élection présidentielle de 2019. C’était lors de son passage sur le plateau de l’émission « Faram Facce » où il y a par moment eu des échanges houleux avec le présentateur Pape Ngagne Ndiaye. Dans ce sens, le boss de D-Média a révélé qu’il ne regarde pas la télé et qu’il n’écoute pas non plus la radio.