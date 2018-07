GALSEN221 – Waly Seck et Alioune Mbaye Nder ensemble, c’est la rencontre entre deux étoiles de la musique sénégalaise. L’un a été au sommet de son art, alors que le second représente le présent et le futur. Dans les locaux de 1000 Mélodies, le fils de Thione fait part de son admiration à Nder et lui explique pourquoi il a décidé d’utiliser son style musical dans le cadre de son prochain single. Un hommage que lui rend bien l’interprète de « pansement ».

