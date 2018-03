GALSEN221 – El Hadji a enclenché sa reconversion dans le milieu de la politique. L’approche de l’élection présidentielle de 2019, l’ancien fer de lance des Lions se fait de plus en plus présent sur ce nouveau terrain qu’il apprend à maîtriser. En accompagnement, une chose est claire: il milite pour un deuxième mandat du président Macky Sall et n’hésite pas à faire une propagande à chaque fois que l’occasion lui est offerte.

