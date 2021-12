[Vidéo] EMG : Un incendie s’est déclaré dans le garage

Un incendie s’est déclaré à la société de vente de voitures, Etablissement Mbaye Gueye (EMG) Universal Auto, sise à la cité des eaux. Selon les informations de Seneweb, c’est une partie du garage qui a pris feu et l’incendie a été vite maitrisé. Pour l’instant, on ignore l’origine de l’incendie et l’étendue des dégâts. Nous y reviendrons

Le Groupe EMG a été créé dans les années 1990 par Monsieur MBAYE GUEYE, un professionnel de la mécanique générale, expérimenté et aguerri. Une formation technique en Allemagne lui a permis une parfaite maîtrise de la technologie germanique en matière d’automobile dont les marques (MERCEDES, VW, BMW, AUDI) sont leaders dans l’innovation technologique à travers le monde. De retour au Sénégal, après un long séjour en Allemagne, Monsieur GUEYE, décide de mettre ses connaissances, son expertise et son expérience, au service de son pays. Il entreprend une étude pointue du secteur automobile sénégalais et se rend compte de l’immense opportunité d’affaires qui se présentent à lui, et décide alors de lancer EMG

