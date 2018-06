Vidéo – Émouvant: Mamy Linguére se souvient toujours de Déguène Chimère

L’émotion (de l’ancien français, au 13e siècle “motion”, de la racine latine emovere « mettre en mouvement ») est une expérience psychophysiologique complexe et intense (avec un début brutal et une durée relativement brève) de l’état d’esprit d’un individu liée à un objet repérable lorsqu’il réagit aux influences biochimiques (interne) et environnementales (externe). Chez les humains, l’émotion inclut fondamentalement « un comportement physiologique, des comportements expressifs et une conscience ».