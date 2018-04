GALSEN221 – Abiba est jeune et (très) belle. Donc, ce ne sont pas les rumeurs sur ses relations amoureuses supposées qui manquent. Dans cet entretien accordé à nos confrères de Vibe Tv, l’artiste édifie le public sur sa vie sentimentale et évoque un certain nombre de sujets dont son parcours et sa vie de tous les jours.

