GALSEN221 – Il a été question pendant ces derniers mois d’une relation amoureuse entre Pape Birahim et Aïda Samb qui partagent le même label à savoir Prince Arts. Depuis, les deux artistes avaient préféré jouer le jeu et surfer sur la vague en prenant le soin de maintenir le doute. Toutefois, Pape Birahim s’est voulu on ne peut plus clair au cours de cette entretien dans lequel il apporte une réponse claire et nette sur le sujet.

