Vidéo : en duo, Youssou Ndour et Baaba Maal font le show à l’anniversaire d’Abou Diouba

GALSEN221 – Il y a quelques heures, nous vous dévoilions les images de Youssou Ndour et Baaba Maal qui étaient réunis à l’occasion de l’anniversaire d’Abou Diouba Deh. Il se trouve que les deux artistes, grandes figures de la musique sénégalaise et africaine, ont formé un duo le temps de chanter un joyeux anniversaire au roi du jour. Un moment riche en émotion qui n’a pas manqué de faire vibrer toutes les personnes présentes. Abou iouba Deh peut être fier d’avoir réuni le roi “You” et Baaba Maal.