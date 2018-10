Nicki Minaj fait trembler la Toile ! Elle y révèle avoir été victime de violences domestiques de la part d’un ex-petit ami. À qui la rappeuse fait-elle allusion ?

Nicki Minaj est tantôt impitoyable (Travis Scott et Cardi B en ont récemment fait les frais), tantôt sensible ! Elle vient de surprendre les internautes en publiant sur les réseaux sociaux un extrait de son documentaire. La rappeuse y révèle, les larmes aux yeux, avoir été victime de violences domestiques.

Nicki Minaj compte plus de 90 millions d’abonnés sur Instagram. Elle a partagé cette semaine deux extraits de son documentaire, Queen (le même titre que celui de son album sorti en août dernier). Filmée assise sur un fauteuil, la bombe de 35 ans parle de sa mère, victime de violence domestique.

“Je me rappelle quand ma mère laissait mon père être violent avec elle, et elle raconte toujours cette histoire, quand j’étais petite, j’allais devant ma mère et faisait [le bouclier humain], confie Nicki Minaj. Peut-être que les gens me décrivent comme agressive ou garce, parce que je me suis juré à cet âge qu’aucun homme n’abuserait de moi, ne me manquerait de respect ou ne me traiterait comme ça. Et d’un coup, c’est devenu ma vie.”

“J’ai laissé un être humain me rabaisser tellement bas, que je ne me souvenais même pas de qui j’étais, ajoute Nicki. J’avais peur de me rendre en studio, je ne croyais pas en moi.” Ses fans s’interrogent.

À quel ex-petit ami fait-elle allusion ? S’agit-il d’un de ses derniers compagnons connus du public, Meek Mill et Nas (déjà accusé de violences par son ex-épouse Kelis) ou d’un autre homme ?

Aujourd’hui, Nicki Minaj est une femme inspirée et comblée. En amour, elle fait l’objet d’une nouvelle rumeur de relation amoureuse avec le pilote de F1 Lewis Hamilton.

