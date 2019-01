Présent à Barcelone afin de consulter un spécialiste pour sa lésion du cinquième métatarsien, Neymar (26 ans, 23 matchs et 20 buts toutes compétitions cette saison) devait se douter qu’il allait être confronté aux médias catalans. Et ça n’a pas loupé puisque l’attaquant du PSG était attendu à l’aéroport par des journalistes locaux alors qu’il devait prendre son vol pour rentrer à Paris. Interrogé sur son avenir et un éventuel retour au FC Barcelone, le Brésilien a d’abord ignoré les questions, avant de lâcher : “Ne me cassez pas les c…” Et visiblement, cela a fait son effet.

Neymar sur un retour au Barca : "Ne me casse pas les couilles !" 😂 pic.twitter.com/Vv59LMDpk7 — Prince ➓ (@PrinceduParc) January 31, 2019

