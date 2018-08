Vidéo – Entretien avec Nana Aïdara : « ma relation avec Tounkara »

moment, passée du côté de la Télé Futurs Médias (TFM). Mais, avant cela, elle travaillait à la 2Stv, où elle avait pour mentor Mamadou Sy Tounkara. Un mentor qui a guidé ses premiers pas dans le monde de la télévision. Beaucoup plus mature aujourd’hui et expérimentée, l’animatrice revient au cours de cet entretien sur les relations qu’elle entretient avec celui qui est surnommé le « bic rouge » sur la toile. Bien entendu, elle aborde un certain nombre de question et lève un coin du voile sur la personnalité qui se cache derrière le visage d’ange qui illumine le petit écran.