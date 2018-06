Vidéo – Equipe de France : Ngolo Kanté fait semblant de boire pour jeûner en paix

GALSEN221 – C’est une vidéo qui a attiré l’attention des personnes qui connaissent bien Ngolo Kanté et son attachement pour la religion. En plein entraînement, on voit le milieu de Chelsea actuellement en regroupement avec l’équipe de France « boire » dans une bouteille d’eau. Ce qui laissait donc croire qu’il a décidé de ne pas jeûner pour pouvoir préparer au mieux le mondial. Mais, en faisant attention, on s’aperçoit que l’ancien Caennais… fait semblant. Une technique très certainement pour lui permettre de faire le ramadan en toute tranquillité. Reste à voir comment réagira le staff des Bleus après la découverte du pot aux roses.

