Vidéo – Equipe nationale : l’ambiance dans le vestiaire après la victoire sur la Corée du Sud

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal a mis fin à une série de matches sans victoire, en s’imposant ce lundi après-midi face à la Corée du Sud (2-0). Forcément, les joueurs ont fait le plein de confiance et ils rejoindront demain, mardi, la Russie où ils s’installeront dans leur camp de base à Kaluga. Tous les deux titularisés et fortement pressentis dans le onze de départ qu’alignera Aliou Cissé au Mondial, Mbaye Niang et Ismaila Sarr se charrie dans le vestiaire après la rencontre. Preuve que les « Lions » sont gonflés à bloc avant de faire leur entrée en lice mardi prochain face à la Pologne.

