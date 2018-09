Vidéo – Equipe nationale : les nouveaux « Lions » font le show pour leur bizutage

GALSEN221 – L’équipe nationale du Sénégal est actuellement en regroupement à Paris où elle prépare le déplacement au Madagascar, ce dimanche 9 septembre 2018, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2019. Comme cela se fait à l’arrivée de nouveaux joueurs, un bizutage a été organisé. Et le moins qu’on puisse dire c’est que les « bleus » ont fait le show à l’image de Mbaye Diagne qui, grand amateur de Wally Seck et de Mbalakh en général, a dévoilé ses talents de danseur. Amath Diédhiou et Pape Abdou Cissé n’étaient pas non plus en reste.